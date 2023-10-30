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В ЕС появятся Facebook и Instagram без рекламы, но за деньги

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 30 октября 2023, 19:56
В ЕС появятся Facebook и Instagram без рекламы, но за деньги
Getty Images

В ноябре пользователям в странах Евросоюза предложат платные версии соцсетей Facebook и Instagram без рекламы.

Источник: заявлениие компании Meta, которое цитирует "Европейская правда"

Детали: Платные подписки на Facebook и Instagram станут доступны для жителей государств Европейского Союза, Европейской экономической зоны, а также Швейцарии.

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Пользователи в этих странах с ноября смогут либо продолжать пользоваться соцсетями бесплатно, соглашаясь на сбор персональных данных, либо оформить подписку, чтобы больше не видеть рекламу и не позволять собирать персональные данные.

Стоимость подписки составит от 10 до 13 евро в зависимости от страны пребывания. С 1 марта 2024 года также будет взиматься дополнительная плата за каждый аккаунт, который имеет пользователь.

Введению платных подписок в Facebook и Instagram предшествовали многочисленные претензии к сбору Meta персональных данных со стороны Европейской комиссии и цифровых регуляторов 27 стран-членов ЕС, в том числе в Ирландии, где находится европейское представительство компании.

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Напомним:

  • Meta проиграла ряд исков из-за невыполнения Общего регламента о защите данных, который предусматривает жесткие требования к тому, как технологические компании обрабатывают персональные данные пользователей.
  • Еврокомиссия ранее в этом месяце направила запрос Meta, где просит подробнее объяснить, что компания делает для противодействия вмешательству в выборы и операциям информационного воздействия с использованием ее платформ.

Темы: ЕСсоцсетиреклама
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