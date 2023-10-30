В ЕС появятся Facebook и Instagram без рекламы, но за деньги

В ноябре пользователям в странах Евросоюза предложат платные версии соцсетей Facebook и Instagram без рекламы.

Источник: заявлениие компании Meta, которое цитирует "Европейская правда"

Детали: Платные подписки на Facebook и Instagram станут доступны для жителей государств Европейского Союза, Европейской экономической зоны, а также Швейцарии.

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Пользователи в этих странах с ноября смогут либо продолжать пользоваться соцсетями бесплатно, соглашаясь на сбор персональных данных, либо оформить подписку, чтобы больше не видеть рекламу и не позволять собирать персональные данные.

Стоимость подписки составит от 10 до 13 евро в зависимости от страны пребывания. С 1 марта 2024 года также будет взиматься дополнительная плата за каждый аккаунт, который имеет пользователь.

Введению платных подписок в Facebook и Instagram предшествовали многочисленные претензии к сбору Meta персональных данных со стороны Европейской комиссии и цифровых регуляторов 27 стран-членов ЕС, в том числе в Ирландии, где находится европейское представительство компании.

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