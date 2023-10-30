У Зеленського пояснили, чому Китай пропустив зустріч на Мальті

У Китаї пояснили Україні, що не змогли взяти участь у зустрічі на Мальті щодо підготовки саміту "Формули миру" через розбіжність графіків.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі телемарафону, повідомляє "Інтерфакс-Україна" та "Європейська правда"

Пряма мова: "Спецпредставник Китаю Лі Хуей брав участь у рамках попередньої зустрічі щодо Формули миру – у Джидді. Цього ж разу – на Мальті – він не зміг взяти участі. У нас була відповідна реакція китайської сторони, що така зустріч не відбудеться через розбіжність графіків".

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Деталі: Він додав, що Київ "розраховує на подальшу участь китайської сторони", а також нагадав, що посол Китаю в Україні кілька разів брав участь у зустрічах іноземних дипломатів з керівником ОП України Андрієм Єрмаком щодо роботи над пунктами Формули миру.

Заступник глави Офісу президента України також заявив, що "позиція, роль і участь Китаю в цьому сенсі дуже важливі".

"Ми знаємо, що Китай періодично нагадує про свої ініціативи щодо мирного врегулювання в Україні. А ми, зі свого боку, говоримо Китаю, що ті пункти, які збігаються з пунктами Формули миру, можуть бути взяті в роботу, наприклад, пункт про територіальну цілісність України та її суверенітет", – сказав Жовква.

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За його словами, Київ намагається залучити китайську сторону до роботи над пунктом повернення всіх українських полонених і депортованих дітей в Україну.

"А що стосується ядерної безпеки, то позиція Китаю дуже чітка – не може жодна ядерна держава шантажувати застосуванням ядерної зброї будь-яку неядерну державу, зокрема й Україну", – додав Ігор Жовква.

Нагадаємо:

Третя зустріч стосовно української "формули миру" на Мальті, яка тривала 28-29 жовтня, зосереджувалась на питаннях ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також звільнення полонених і депортованих та відновлення територіальної цілісності України.

У зустрічі взяли участь особисто або дистанційно представники 66 країн – на понад 20 більше, аніж у попередній зустрічі в Саудівській Аравії. У зустрічі вперше взяла участь Вірменія, проте не взяв участь Китай.

Про підсумки попередньої зустрічі "ЄвроПравда" розповідала у статті: Світ з Китаєм і без Росії. Як на Банковій готують "саміт миру" і переговори про завершення війни