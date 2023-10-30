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У Зеленского объяснили, почему Китай пропустил встречу на Мальте

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 30 октября 2023, 20:17
У Зеленского объяснили, почему Китай пропустил встречу на Мальте
китайский лидер Си Цзиньпин, Getty Images

В Китае объяснили Украине, что не смогули принять участие во встрече на Мальте по подготовке саммита "Формулы мира" из-за несовпадения графиков.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в эфире телемарафона, сообщает "Интерфакс-Украина" и "Европейская правда"

Прямая речь: "Спецпредставитель Китая Ли Хуэй участвовал в рамках предыдущей встречи по Формуле мира – в Джидде. На этот же раз – на Мальте – он не смог принять участия. У нас была соответствующая реакция китайской стороны, что такая встреча не состоится из-за несовпадения графиков".

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Детали: Он добавил, что Киев рассчитывает на дальнейшее участие китайской стороны, а также напомнил, что посол Китая в Украине несколько раз участвовал во встречах иностранных дипломатов с руководителем ОП Украины Андреем Ермаком по работе над пунктами Формулы мира.

Заместитель главы Офиса президента Украины также заявил, что "позиция, роль и участие Китая в этом смысле очень важны".

"Мы знаем, что Китай периодически напоминает о своих инициативах по мирному урегулированию в Украине. А мы, со своей стороны, говорим Китаю, что те пункты, которые совпадают с пунктами Формулы мира, могут быть взяты в работу, например, пункт о территориальной целостности Украины и ее суверенитете", – сказал Жовква.

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По его словам, Киев пытается привлечь китайскую сторону к работе над пунктом возвращения всех украинских пленных и депортированных детей в Украину.

"А что касается ядерной безопасности, то позиция Китая очень четкая: не может ни одно ядерное государство шантажировать применением ядерного оружия любую неядерную державу, в том числе и Украину", – добавил Игорь Жовква.

Напомним:

  • Третья встреча по украинской "формуле мира" на Мальте, которая длилась 28-29 октября, сосредотачивалась на вопросах ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также освобождения пленных и депортированных и восстановления территориальной целостности Украины.
  • Во встрече приняли участие лично или дистанционно представители 66 стран – более чем на 20 больше, чем в предыдущей встрече в Саудовской Аравии. Во встрече впервые приняла участие Армения, однако не принял участие Китай.

Об итогах предыдущей встречи "ЕвроПравда" рассказывала в статье: Мир с Китаем и без России. Как на Банковой готовят "саммит мира" и переговоры о завершении войны

Темы: Китайформула мира
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