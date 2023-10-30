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У Ватикані заявили про підтримку української "формули миру"

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 30 жовтня 2023, 21:00
У Ватикані заявили про підтримку української формули миру
папа римський франциск, Getty Images

Ватикан готовий підтримувати складові української "формули миру" щодо гуманітарної підтримки й повернення українських полонених і дітей додому.

Джерело: державний секретар Святого Престолу П’єтро Паролін у зверненні до учасників третьої зустрічі щодо української "формули миру" на Мальті, якого цитують офіційний новинний портал Святого Престолу Vatican News та "Європейська правда"

Деталі: За його словами, попередні дві зустрічі щодо "формули миру" у Данії та Саудівській Аравії – це "похвальні зусилля, які заслуговують на підтримку", оскільки заохочують "не розглядати збройне протистояння як неминучий інструмент для вирішення конфліктів".

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"Заклик до миру з безпрецедентною наполегливістю поновлював Папа Франциск, як у своїх незліченних виступах, так і через дії на підтримку України… Пошук рішення – це відповідальність не лише України, але й спільна відповідальність", – сказав Паролін у зверненні.

Він додав, що потрібні ще більші та креативні "зусилля на всіх рівнях", оскільки Україна поки не може захистити цілісність своєї території, забезпечити громадянам безпеку й необхідні для життя речі, а також досягти миру.

Державний секретар Святого Престолу запевнив у підтримці "у вирішенні гуманітарних питань, як-то продовольча безпека та збереження довкілля", а також готовність "продовжувати свої зусилля, спрямовані на полегшення страждань українського народу та повернення полонених і дітей в Україну".

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Нагадаємо:

Про підсумки попередньої зустрічі "ЄвроПравда" розповідала у статті: Світ з Китаєм і без Росії. Як на Банковій готують "саміт миру" і переговори про завершення війни

Теми: формула мируВатиканПапа Римськийвійна
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