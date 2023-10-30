В Ватикане заявили о поддержке украинской "формулы мира"

Ватикан готов поддерживать составляющие украинской "формулы мира" относительно гуманитарной поддержки и возвращения украинских пленных и детей домой.

Источник: государственный секретарь Святого Престола Пьетро Паролин в обращении к участникам третьей встречи по украинской "формуле мира" на Мальте, которого цитирует официальный новостной портал Святого Престола Vatican News и "Европейская правда"

Детали: По его словам, предыдущие две встречи по "формуле мира" в Дании и Саудовской Аравии – это "похвальные усилия, которые заслуживают поддержки", поскольку поощряют "не рассматривать вооруженное противостояние как неизбежный инструмент для решения конфликтов".

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"Призыв к миру с беспрецедентной настойчивостью возобновлял Папа Франциск, как в своих бесчисленных выступлениях, так и через действия в поддержку Украины... Поиск решения – это ответственность не только Украины, но и общая ответственность", – сказал Паролин в обращении.

Он добавил, что нужны еще большие и креативные "усилия на всех уровнях", поскольку Украина пока не может защитить целостность своей территории, обеспечить гражданам безопасность и необходимые для жизни вещи, а также достичь мира.

Государственный секретарь Святого Престола заверил в поддержке "в решении гуманитарных вопросов, таких как продовольственная безопасность и сохранение окружающей среды", а также готовность "продолжать свои усилия, направленные на облегчение страданий украинского народа и возвращение пленных и детей в Украину".

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Напомним:

Третья встреча по украинской "формуле мира" на Мальте, которая длилась 28-29 октября, сосредотачивалась на вопросах ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также освобождения пленных и депортированных и восстановления территориальной целостности Украины.

Во встрече приняли участие лично или дистанционно представители 66 стран – более чем на 20 больше, чем в предыдущей встрече в Саудовской Аравии. Во встрече впервые приняла участие Армения, однако не принял участие Китай.

Об итогах предыдущей встречи "ЕвроПравда" рассказывала в статье: Мир с Китаем и без России. Как на Банковой готовят "саммит мира" и переговоры о завершении войны