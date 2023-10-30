Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією з Конгресу США

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 30 жовтня 2023, 21:53
Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією з Конгресу США
Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із двопартійною делегацією Палати представників США, проінформував їх про ситуацію на фронті. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Офіс президента

Деталі: У складі делегації в Україну приїхали республіканець Джеймс Френч Гілл та демократи Майк Квіглі і Стівен Лінч. 

Реклама:

"Україна завжди цінувала й цінує підтримку обох партій Конгресу США… Поінформував конгресменів про ситуацію на передовій, наші успішні оборонні й наступальні дії, а також першочергові оборонні потреби. Обговорили ключові напрями подальшої американської допомоги нашій державі у сфері безпеки й оборони", – розповів Зеленський.

Він акцентував, що Сполучені Штати з перших днів повномасштабної війни допомогли об’єднати світ на підтримку України, та наголосив на важливості запиту президента США Джо Байдена до Конгресу про додаткове фінансування для допомоги Україні. 

"Ми розраховуємо, що Сполучені Штати й надалі стоятимуть пліч-о-пліч із нами в боротьбі проти російської агресії й терору... Міцна й довгострокова допомога стане запорукою спільної перемоги й відновлення стабільності у Європі та світі", – наголосив Володимир Зеленський. 

ВІДЕО ДНЯ

Члени Палати представників ще не публікували свої коментарі щодо зустрічі.

Нагадаємо, новообраний спікер Палати представників Майк Джонсон виступив за те, щоб Конгрес розглядав допомогу Україні та Ізраїлю окремо, а також вимагає від Білого дому більшої звітності щодо допомоги Україні.

Він заявив, що окремий законопроєкт про допомогу Ізраїлю буде винесено на розгляд Палати представників цього тижня.

Детальніше про нового спікера Палати представників – у статті "Трампіст як компроміс"

Теми: ЗеленськийСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено, відеоСтуденти Львівської політехніки вийшли на протест із вимогою звільнити Фаріон

Від танків до захисних окулярів: Німеччина передає нову партію військової допомоги Україні

Ідентифікували двох окупантів, причетних до розстрілу письменника Вакуленка − ОГП

оновлено, відео, фотоУ Росії вночі дрони атакували завод вибухівки та виробника "Кинджалів" – ЗМІ

відео Новий рік в СІЗО: Дубінському обрали запобіжний захід

фото, відеоЦАХАЛ оприлюднив докази того, що бойовики ХАМАСУ зберігали зброю в дитячій лікарні 

Усі новини...
Зеленський
Зеленський вказав на сигнали стратегічної слабкості Путіна
Time: Офіс президента готує відставки у військовому керівництві через повільний наступ
Time: Зеленський злий на союзників через брак допомоги, але продовжує вірити в перемогу
Останні новини
14:36
Міноборони прагне перевести ЗСУ на повне забезпечення товарами українського виробництва
14:31
фото, відеоСтоличний "доброволець" допомагав ухилянтам виїхати з України – правоохоронці
14:27
Росіяни завдають ракетного удару по Дніпропетровщині
14:20
Війна практично знищила попит на валютні кредити в Україні - НБУ
14:17
П'яна ДТП: прокуратура просить для Ступки 3 роки тюрми
14:14
Rheinmetall надасть Україні 25 танків Leopard 1A5 наступного року
13:59
У Криму не буде "гулянь" на Новий рік, а частину РФ залишили без феєрверків через війну
13:57
Не всі ультраоброблені продукти шкідливі для здоров’я – дослідження
13:55
Світовий ринок електромобілів зріс на третину з початку року
13:46
ЄС виділить 110 млн євро гумдопомоги для українців
Усі новини...
Реклама: