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Зеленский встретился с двухпартийной делегацией из Конгресса США

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 30 октября 2023, 21:53
Зеленский встретился с двухпартийной делегацией из Конгресса США
Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Палаты представителей США, проинформировал о ситуации на фронте.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Офис президента

Детали: В составе делегации в Украину приехали республиканец Джеймс Френч Хилл и демократы Майк Квигли и Стивен Линч.

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"Украина всегда ценила и ценит поддержку обеих партий Конгресса США... Проинформировал конгрессменов о ситуации на передовой, наших успешных оборонительных и наступательных действиях, а также первоочередных оборонных потребностях. Обсудили ключевые направления дальнейшей американской помощи нашему государству в сфере безопасности и обороны", – рассказал Зеленский.

Он акцентировал, что Соединенные Штаты с первых дней полномасштабной войны помогли объединить мир в поддержку Украины, и подчеркнул важность запроса президента США Джо Байдена в Конгресс о дополнительном финансировании для помощи Украине.

"Мы рассчитываем, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут стоять бок о бок с нами в борьбе против российской агрессии и террора... Прочная и долгосрочная помощь станет залогом общей победы и восстановления стабильности в Европе и мире", – подчеркнул Владимир Зеленский.

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Члены Палаты представителей еще не публиковали свои комментарии по встрече.

Напомним, новоизбранный спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил за то, чтобы Конгресс рассматривал помощь Украине и Израилю отдельно, а также требует от Белого дома большей отчетности по помощи Украине.

Он заявил, что отдельный законопроект о помощи Израилю будет вынесен на рассмотрение Палаты представителей на этой неделе.

Подробнее о новом спикере Палаты представителей – в статье "Трампист как компромисс".

Темы: ЗеленскийСША
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