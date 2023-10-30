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У Франції арештували російського олігарха через порушення санкцій ЄС

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 30 жовтня 2023, 22:32
У Франції арештували російського олігарха через порушення санкцій ЄС
Алєксєй Кузнєцов. Фото: starhit

Суд у Франції в понеділок взяв під варту російського олігарха Алексєя Кузьмічова у підозрі в порушенні санкцій та податковому шахрайстві. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на французьку газету Le Monde

Деталі: Національна фінансова прокуратура Франції висунула кілька пунктів звинувачень проти російського олігарха, зокрема податкове шахрайство й порушення санкцій Європейського Союзу.

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За інформацією видання, Кузьмічова в понеділок затримали правоохоронці на території Франції. Незрозуміло, як саме він туди потрапив, оскільки санкції передбачають заборону в’їзду на територію ЄС.

Крім того, близько шістдесяти поліцейських здійснили обшук у кількох його будинках, зокрема особняку в Парижі і віллі в Сен-Тропе, що на півдні Франції.

Джерело, близьке до олігарха, сказало Le Monde, що той перебував на французькій території незабаром після запровадження проти нього санкцій.

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Алексєй Кузьмічов перебуває в європейських санкційних списках із березня 2022 року. Він є основним акціонером "Альфа-груп", до якого входить "Альфа-банк", один з найбільших російських платників податків.

Крім того, ЄС називає Кузьмічова близьким до російського президента Владіміра Путіна з огляду на те, як останній надав підтримку інвестиційним планам "Альфа-груп" за лояльність до влади Кремля.

Журнал Forbes оцінює статки олігарха в майже 6,5 мільярда доларів.

Минулого року французька влада конфіскувала дві яхти Кузьмічова, пришвартовані на півдні Франції. Арешт однієї з яхт був скасований у жовтні 2022 року через процесуальні помилки.

Теми: санкціїРосія
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