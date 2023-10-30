Во Франции арестовали российского олигарха из-за нарушения санкций ЕС

Суд во Франции в понедельник заключил под стражу российского олигарха Алексея Кузьмичева из-за подозрения в нарушении санкций и налоговом мошенничестве.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на французскую газету Le Monde

Детали: Национальная финансовая прокуратура Франции выдвинула несколько пунктов обвинений против российского олигарха, в частности налоговое мошенничество и нарушение санкций Европейского Союза.

Реклама:

По информации издания, Кузьмичева в понедельник задержали правоохранители на территории Франции. Непонятно, как именно он туда попал, поскольку санкции предусматривают запрет въезда на территорию ЕС.

Кроме того, около шестидесяти полицейских провели обыск в нескольких его домах, в частности особняке в Париже и вилле в Сен-Тропе, что на юге Франции.

Источник, близкий к олигарху, сказал Le Monde, что тот находился на французской территории вскоре после введения против него санкций.

ВИДЕО ДНЯ

Алексей Кузьмичев находится в европейских санкционных списках с марта 2022 года. Он является основным акционером "Альфа-групп", в который входит "Альфа-банк", один из крупнейших российских налогоплательщиков.

Кроме того, ЕС называет Кузьмичева близким к российскому президенту Владимиру Путину, учитывая то, как последний оказал поддержку инвестиционным планам "Альфа-групп" за лояльность к власти Кремля.

Журнал Forbes оценивает состояние олигарха в почти 6,5 миллиарда долларов.

В прошлом году французские власти конфисковали две яхты Кузьмичева, пришвартованные на юге Франции. Арест одной из яхт был отменен в октябре 2022 года из-за процессуальных ошибок.