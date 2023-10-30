Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Во Франции арестовали российского олигарха из-за нарушения санкций ЕС

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 30 октября 2023, 22:32
Во Франции арестовали российского олигарха из-за нарушения санкций ЕС
Алексей Кузнецов. Фото: starhit

Суд во Франции в понедельник заключил под стражу российского олигарха Алексея Кузьмичева из-за подозрения в нарушении санкций и налоговом мошенничестве.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на французскую газету Le Monde

Детали: Национальная финансовая прокуратура Франции выдвинула несколько пунктов обвинений против российского олигарха, в частности налоговое мошенничество и нарушение санкций Европейского Союза.

Реклама:

По информации издания, Кузьмичева в понедельник задержали правоохранители на территории Франции. Непонятно, как именно он туда попал, поскольку санкции предусматривают запрет въезда на территорию ЕС.

Кроме того, около шестидесяти полицейских провели обыск в нескольких его домах, в частности особняке в Париже и вилле в Сен-Тропе, что на юге Франции.

Источник, близкий к олигарху, сказал Le Monde, что тот находился на французской территории вскоре после введения против него санкций.

ВИДЕО ДНЯ

Алексей Кузьмичев находится в европейских санкционных списках с марта 2022 года. Он является основным акционером "Альфа-групп", в который входит "Альфа-банк", один из крупнейших российских налогоплательщиков.

Кроме того, ЕС называет Кузьмичева близким к российскому президенту Владимиру Путину, учитывая то, как последний оказал поддержку инвестиционным планам "Альфа-групп" за лояльность к власти Кремля.

Журнал Forbes оценивает состояние олигарха в почти 6,5 миллиарда долларов.

В прошлом году французские власти конфисковали две яхты Кузьмичева, пришвартованные на юге Франции. Арест одной из яхт был отменен в октябре 2022 года из-за процессуальных ошибок.

Темы: санкцииРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено, видеоСтуденты Львовской политехники вышли на протест с требованием уволить Фарион

От танков до защитных очков: Германия передает новую партию военной помощи Украине

Идентифицировали двух оккупантов, причастных к расстрелу писателя Вакуленко − ОГП

обновлено, видео, фотоВ России ночью дроны атаковали завод взрывчатки и производителя "Кинжалов" – СМИ

видео Новый год в СИЗО: Дубинскому избрали меру пресечения

фото, видеоЦАХАЛ обнародовал доказательства того, что боевики ХАМАСа хранили оружие в детской больнице

Все новости...
санкции
ЕЦБ продолжает давить на банки с целью ослабления их связей с РФ
США ввели новые санкции против источников финансирования и поддержки ХАМАС
ЕС в процессе подготовки 12-го пакета санкций, включая запрет алмазов из РФ — ЕК
Последние новости
14:46
Россияне обстреляли территорию возле одной из ТЭС и объект нефтепереработки - Минэнерго
14:41
Из-за взлета МиГа по всей Украине объявили тревогу
14:36
Минобороны стремится перевести ВСУ на полное обеспечение товарами украинского производства
14:31
фото, видеоСтоличный "доброволец" помогал уклонистам выехать из Украины – правоохранители
14:27
В Днепропетровской области зафиксировали ракету
14:20
Война практически уничтожила спрос на валютные кредиты в Украине – НБУ
14:17
Пьяное ДТП: прокуратура просит для Ступки 3 года тюрьмы
14:14
Rheinmetall предоставит Украине 25 танков Leopard 1A5 в следующем году
13:59
В Крыму не будет "гуляний" на Новый год, а часть РФ оставили без фейерверков из-за войны
13:57
Не все ультраобработанные продукты вредны для здоровья – исследование
Все новости...
Реклама: