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Кулеба анонсував позитивні новини щодо руху України в ЄС вже цього тижня

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 30 жовтня 2023, 23:42
Кулеба анонсував позитивні новини щодо руху України в ЄС вже цього тижня
Дмитро Кулеба. Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба припустив, що вже цього тижня з’являться новини з "позитивним ефектом" на рух України до членства в Європейському Союзі.

Джерело: Кулеба в етері телемарафону, передає "Європейська правда"

Деталі: На питання про результати оцінки Єврокомісією прогресу на шляху членства України в ЄС, на основі якої Європейська рада має ухвалити рішення щодо переговорів, голова МЗС сказав, що "результати оголошувати не буде".

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"Але я думаю, що до кінця цього тижня ви побачите події і новини, які будуть мати, скажімо так, позитивний ефект. Українська влада попрацювала над тим, щоб виконати все, що потрібно з нашого боку", – запевнив він.

Кулеба нагадав, що, як він і говорив у попередні місяці, до кінця цього року Україна відкриє переговори щодо членства в Європейському Союзі, "якщо не буде жодних форс-мажорів".

"Це буде черговий історичний момент. І наразі ми рухаємося доволі впевнено до цієї мети. Решту розкривати поки не буду. Робота триває на всіх рівнях", – підсумував міністр.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у відеозверненні до лідерів держав-членів Європейського Союзу на саміті в Брюсселі закликав їх наприкінці року підтримати початок переговорів з Україною щодо членства в ЄС.

За даними ЗМІ, Єврокомісія готується оприлюднити 8 листопада позитивну оцінку прогресу України у реформах, які вона має виконати для подальшого руху в ЄС, проте ця оцінка може містити додаткові умови.  

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, за інформацією преси, ймовірно приїде в Україну. Цей візит може свідчити, що оцінка прогресу Києва у "кандидатських" реформах буде позитивною. 

Читайте також Розблокувати Україну. Як у ЄС змінюють вимоги для вступу держав-кандидатів.

Теми: Кулеба ДмитроЄС
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