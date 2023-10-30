Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кулеба анонсировал позитивные новости по поводу движения Украины в ЕС уже на этой неделе

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 30 октября 2023, 23:42
Кулеба анонсировал позитивные новости по поводу движения Украины в ЕС уже на этой неделе
Дмитрий Кулеба. Getty Images

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предположил, что уже на этой неделе появятся новости с "положительным эффектом" на движение Украины в членство в Европейском Союзе.

Источник: Кулеба в эфире телемарафона, передает "Европейская правда"

Детали: На вопрос о результатах оценки Еврокомиссией прогресса на пути членства Украины в ЕС, на основе которой Европейский совет должен принять решение о переговорах, глава МИД сказал, что "результаты объявлять не будет".

Реклама:

"Но я думаю, что до конца этой недели вы увидите события и новости, которые будут иметь, скажем так, положительный эффект. Украинская власть поработала над тем, чтобы выполнить все, что нужно с нашей стороны", – заверил он.

Кулеба напомнил, что, как он и говорил в предыдущие месяцы, до конца этого года Украина откроет переговоры о членстве в Европейском Союзе, "если не будет никаких форс-мажоров".

"Это будет очередной исторический момент. И сейчас мы движемся довольно уверенно к этой цели. Остальное раскрывать пока не буду. Работа продолжается на всех уровнях", – подытожил министр.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, президент Владимир Зеленский в видеообращении к лидерам государств-членов Европейского Союза на саммите в Брюсселе призвал их в конце года поддержать начало переговоров с Украиной относительно членства в ЕС.

По данным СМИ, Еврокомиссия готовится обнародовать 8 ноября положительную оценку прогресса Украины в реформах, которые она должна выполнить для дальнейшего движения в ЕС, однако эта оценка может содержать дополнительные условия.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, по информации прессы, вероятно, приедет в Украину. Этот визит может свидетельствовать, что оценка прогресса Киева в "кандидатских" реформах будет положительной.

Читайте также Разблокировать Украину. Как в ЕС меняют требования для вступления государств-кандидатов.

Темы: Кулеба ДмитрийЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено, видеоСтуденты Львовской политехники вышли на протест с требованием уволить Фарион

От танков до защитных очков: Германия передает новую партию военной помощи Украине

Идентифицировали двух оккупантов, причастных к расстрелу писателя Вакуленко − ОГП

обновлено, видео, фотоВ России ночью дроны атаковали завод взрывчатки и производителя "Кинжалов" – СМИ

видео Новый год в СИЗО: Дубинскому избрали меру пресечения

фото, видеоЦАХАЛ обнародовал доказательства того, что боевики ХАМАСа хранили оружие в детской больнице

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Кулеба: Из инфополя исчезли "мирные" инициативы с неприемлемыми предложениями
Кулеба уверен, что Еврокомиссия разрешит переговоры о вступлении Украины в ЕС до конца года
Кулеба заверил, что Украина знает о ситуации с производством оружия в странах-партнерах
Последние новости
15:08
фотоНацгвардейцы взяли в плен четырех россиян на Запорожском направлении
14:52
В Британии говорят, что ИИ представляет угрозу для парламентских выборов
14:46
Россияне обстреляли территорию возле одной из ТЭС и объект нефтепереработки - Минэнерго
14:41
Из-за взлета МиГа по всей Украине объявили тревогу
14:36
Минобороны стремится перевести ВСУ на полное обеспечение товарами украинского производства
14:31
фото, видеоСтоличный "доброволец" помогал уклонистам выехать из Украины – правоохранители
14:27
Вывозили в такси и выводили лесными тропами: СБУ разоблачила схему выезда за границу уклонистов
14:27
В Днепропетровской области зафиксировали ракету
14:20
Война практически уничтожила спрос на валютные кредиты в Украине – НБУ
14:17
Пьяное ДТП: прокуратура просит для Ступки 3 года тюрьмы
Все новости...
Реклама: