На Миколаївщині працювала ППО – Повітряні сили
Вівторок, 31 жовтня 2023, 01:25
Вночі 31 жовтня Повітряні сили повідомили про роботу ППО в Миколаївській області.
Джерело: Повітряні сили
Дослівно: "В Миколаївській області працює ППО по ударних БпЛА".
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Деталі: О 00:42 в Миколаївській області оголосили повітряну тривогу і попередили про загрозу ворожих "Шахедів".
О 00:59 ПС зазначили: "Зафіксовано БпЛА типу "Shahed" в Миколаївській області".
О 01:15 на Миколаївщині скасували тривогу.
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Проте о 01:21 ПС повідомили про роботу ППО.