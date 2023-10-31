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На Миколаївщині працювала ППО – Повітряні сили

Ольга Глущенко Вівторок, 31 жовтня 2023, 01:25
На Миколаївщині працювала ППО – Повітряні сили
ППО, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО FLICKR

Вночі 31 жовтня Повітряні сили повідомили про роботу ППО в Миколаївській області.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "В Миколаївській області працює ППО по ударних БпЛА".

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Деталі: О 00:42 в Миколаївській області оголосили повітряну тривогу і попередили про загрозу ворожих "Шахедів".

О 00:59 ПС зазначили: "Зафіксовано БпЛА типу "Shahed" в Миколаївській області".

О 01:15 на Миколаївщині скасували тривогу.

ВІДЕО ДНЯ

Проте о 01:21 ПС повідомили про роботу ППО.

Теми: Миколаївська областьППОШахед
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