На Николаевщине работала ПВО – Воздушные силы

Ночью 31 октября Воздушные силы сообщили о работе ПВО в Николаевской области.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "В Николаевской области работает ПВО по ударным БпЛА".

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Детали: В 00:42 в Николаевской области объявили воздушную тревогу и предупредили об угрозе вражеских "Шахедов".

В 00:59 ВС отметили: "Зафиксировано БпЛА типа "Shahed" в Николаевской области".

В 01:15 на Николаевщине отменили тревогу.

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Однако в 01:21 ВС сообщили о работе ПВО.