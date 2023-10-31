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На Николаевщине работала ПВО – Воздушные силы

Ольга ГлущенкоВторник, 31 октября 2023, 01:25
На Николаевщине работала ПВО – Воздушные силы
ПВО, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО FLICKR

Ночью 31 октября Воздушные силы сообщили о работе ПВО в Николаевской области.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "В Николаевской области работает ПВО по ударным БпЛА".

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Детали: В 00:42 в Николаевской области объявили воздушную тревогу и предупредили об угрозе вражеских "Шахедов".

В 00:59 ВС отметили: "Зафиксировано БпЛА типа "Shahed" в Николаевской области".

В 01:15 на Николаевщине отменили тревогу.

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Однако в 01:21 ВС сообщили о работе ПВО.

Темы: Николаевская областьПВОШахед
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