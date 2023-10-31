На Николаевщине работала ПВО – Воздушные силы
Вторник, 31 октября 2023, 01:25
Ночью 31 октября Воздушные силы сообщили о работе ПВО в Николаевской области.
Источник: Воздушные силы
Дословно: "В Николаевской области работает ПВО по ударным БпЛА".
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Детали: В 00:42 в Николаевской области объявили воздушную тревогу и предупредили об угрозе вражеских "Шахедов".
В 00:59 ВС отметили: "Зафиксировано БпЛА типа "Shahed" в Николаевской области".
В 01:15 на Николаевщине отменили тревогу.
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Однако в 01:21 ВС сообщили о работе ПВО.