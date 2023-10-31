Республіканці внесли проєкт допомоги Ізраїлю окремо від України

Республіканська більшість Палати представників на чолі з новим спікером Майком Джонсоном у понеділок внесла окремий план допомоги тільки Ізраїлю на суму 14,3 млрд доларів всупереч масштабній ініціативі Білого дому на $106 млрд, яка включала допомогу Україні.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Видання зазначає, що йдеться про окремий пакет допомоги Ізраїлю на відміну від ширшого запиту Байдена на фінансування, який включає допомогу Україні та Тайваню. Він також не включає гуманітарну допомогу цивільному населенню Гази та Ізраїлю, про яку просив Білий дім.

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Ініціатива Джонсона передбачає допомогу Ізраїлю в розмірі 14,3 мільярда доларів за рахунок урізання підписаного президентом Джо Байденом Закону про зниження інфляції.

"Компенсаційні скорочення є прецедентом, оскільки Конгрес зазвичай не скорочує інші програми, щоб оплатити надзвичайні витрати", – пише Bloomberg.

Цей пакет є однією з перших великих законодавчих ініціатив нового спікера, і він сказав журналістам, що очікує голосування в Палаті представників у четвер. Минулого тижня Джонсон обговорив цей пакет з Байденом.

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"Відокремлення коштів для України від більш популярної допомоги Ізраїлю створює ризик того, що Конгрес не зможе продовжити допомогу країні в її контрнаступі проти Росії, особливо якщо республіканці в Палаті представників повторять вересневу спробу вимагати змін до імміграційного законодавства США в обмін на фінансування для України", – ідеться в публікації.

Також зазначається, що підхід Джонсона посилить підтримку ізраїльського пакету серед консерваторів Палати представників, але спровокує опозицію з боку демократів, і навряд чи ця пропозиція пройде через Сенат без змін, що потенційно може завадити фінансуванню.

14 мільярдів доларів, які пропонують республіканці Палати представників для Ізраїлю, відповідають рівню запиту Байдена для цієї країни.

Пакет Палати представників включає 4 мільярди доларів на ізраїльський "Залізний купол" і "Пращу Давида", виготовлені компаніями Rafael Advanced Defense Systems і RTX. Ще 1,2 мільярда доларів підуть безпосередньо на розробку ізраїльської оборонної системи "Залізний промінь" для протидії ракетам малої дальності.

Видання додає, що у вівторок Сенат США планує провести слухання щодо запиту адміністрації Байдена, на яких виступатимуть Державний секретар Ентоні Блінкен та Міністр оборони Ллойд Остін.

Що передувало: Джонсон, який раніше голосував проти допомоги Україні, після того, як минулого тижня став спікером, заявив, що підтримує фінансування України, але хоче розглядати її окремо і вимагає посиленого нагляду за витрачанням коштів.

У Сенаті тривають двопартійні переговори з метою просування комбінованого пакету, який би враховував усі аспекти запиту Байдена на 106 мільярдів доларів, у тому числі 61,4 мільярда доларів для України.