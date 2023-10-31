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Повітряні сили: Ворожі "Шахеди" летіли на Старокостянтинів

Ольга Глущенко Вівторок, 31 жовтня 2023, 04:02
Повітряні сили: Ворожі Шахеди летіли на Старокостянтинів
БПЛА, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: ANTON PETRUS

Вночі 31 жовтня Повітряні сили повідомили, що ворожі ударні безпілотники прямують на Старокостянтинів Хмельницької області.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Ударні БпЛА в Хмельницькій області, курсом на Старокостянтинів".

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Деталі: О 3:31 у Хмельницькій області була оголошена повітряна тривога.

ПС повідомляли про загрозу БпЛА у Вінницькій та Хмельницькій областях.

Оновлено: О 4:14 у Хмельницький області оголосили відбій тривоги.

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Теми: повітряна тривогаХмельниччинаШахедПовітряні сили ЗСУ
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