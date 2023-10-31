Повітряні сили: Ворожі "Шахеди" летіли на Старокостянтинів
Вівторок, 31 жовтня 2023, 04:02
Вночі 31 жовтня Повітряні сили повідомили, що ворожі ударні безпілотники прямують на Старокостянтинів Хмельницької області.
Джерело: Повітряні сили
Дослівно: "Ударні БпЛА в Хмельницькій області, курсом на Старокостянтинів".
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Деталі: О 3:31 у Хмельницькій області була оголошена повітряна тривога.
ПС повідомляли про загрозу БпЛА у Вінницькій та Хмельницькій областях.
Оновлено: О 4:14 у Хмельницький області оголосили відбій тривоги.
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