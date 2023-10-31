Воздушные силы: Вражеские "Шахеды" летели на Староконстантинов

Ночью 31 октября Воздушные силы сообщили, что вражеские ударные беспилотники направляются на Староконстантинов Хмельницкой области.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Ударные БпЛА в Хмельницкой области, курсом на Староконстантинов".

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Детали: В 3:31 в Хмельницкой области была объявлена воздушная тревога.

ВС сообщали об угрозе БпЛА в Винницкой и Хмельницкой областях.

Обновлено: В 4:14 в Хмельницкой области объявили отбой тревоги.