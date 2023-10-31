На Хмельниччині ППО відбила атаку ворожих безпілотників – ОВА
Вівторок, 31 жовтня 2023, 04:34
Вночі 31 жовтня у Хмельницькій області працювала ППО по ворожих безпілотниках.
Джерело: перший заступник керівника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Facebook
Пряма мова: "Хмельниччина вдячна нашим силам ППО за надійну оборону".
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Деталі: За даними Тюріна, внаслідок атаки БпЛА постраждалих і руйнувань нема.
Що передувало: Повітряні сили повідомили, що ворожі ударні безпілотники прямують на Старокостянтинів Хмельницької області.