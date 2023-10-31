Росіяни били по Сумщині з мінометів та артилерії, скинули 5 мін

Протягом минулого дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, били з мінометів, артилерії та скинули 5 мін.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Загалом зафіксовано 103 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Путивльська, Середино-Будська, Шалигинська громади.

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По Середино-Будській громаді ворог бив з мінометів, 15 вибухів; артилерії, 7 вибухів та гранатометів (АГС), 30 вибухів.

По Краснопільській громаді з території РФ здійснено мінометні обстріли, 15 вибухів.

У Білопільській громаді зафіксовано мінометні обстріли, 9 вибухів та артобстріли, 7 вибухів.

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У Путивльській громаді: був мінометний обстріл, 2 вибухи.

На Шалигинську громаду росіяни скинули 5 мін. Також здійснено артилерійські обстріли, 11 вибухів.