Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни били по Сумщині з мінометів та артилерії, скинули 5 мін

Ольга Глущенко Вівторок, 31 жовтня 2023, 05:10
Росіяни били по Сумщині з мінометів та артилерії, скинули 5 мін
вибух, фото ілюстративне: getty images

Протягом минулого дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, били з мінометів, артилерії та скинули 5 мін.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Загалом зафіксовано 103 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Путивльська, Середино-Будська, Шалигинська громади.

Реклама:

По Середино-Будській громаді ворог бив з мінометів, 15 вибухів; артилерії, 7 вибухів та гранатометів (АГС), 30 вибухів.

По Краснопільській громаді з території РФ здійснено мінометні обстріли, 15 вибухів.

У Білопільській громаді зафіксовано мінометні обстріли, 9 вибухів та артобстріли, 7 вибухів.

ВІДЕО ДНЯ

У Путивльській громаді: був мінометний обстріл, 2 вибухи.

На Шалигинську громаду росіяни скинули 5 мін. Також здійснено артилерійські обстріли, 11 вибухів.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Умєров про удар по 128-й ОГШБр: Військових попереджали про ворожий БПЛА. Винних покарають

П'яна ДТП: прокуратура просить для Ступки 3 роки тюрми

Rheinmetall надасть Україні 25 танків Leopard 1A5 наступного року

оновлено, відеоСтуденти Львівської політехніки вийшли на протест із вимогою звільнити Фаріон

Від танків до захисних окулярів: Німеччина передає нову партію військової допомоги Україні

Ідентифікували двох окупантів, причетних до розстрілу письменника Вакуленка − ОГП

Усі новини...
Сумська область
Через обстріл росіян села на Сумщині загинув підліток – поліція
Окупанти з мінометів обстрілювали прикордоння Сумщини
У Сумах "Шахед" влучив в об'єкт інфраструктури
Останні новини
17:45
Українська драма отримала головний приз на кінофестивалі в Котбусі
17:44
Інфляція у США у жовтні сповільнилась до 3,2%
17:41
Сирський: Ворог збільшив кількість використання дронів камікадзе
17:33
Фірташ викупив у Льовочкіна частку "Інтера" та змінив керівництво телеканалу
17:30
У МОН розповіли, як реформуватимуть шкільне харчування: назвали 4 цілі
17:22
оновленоЧерез зліт МіГа по всій Україні оголошували тривогу: тривала 2 години 40 хвилин
17:20
Жінкам з Конго, які заявили про сексуальне насилля з боку працівників ВООЗ, виплатили по 250 доларів
17:15
МАГАТЕ вимагає в росіян пустити їх на протиаварійні навчання на ЗАЕС: є сумніви щодо персоналу
17:09
Робот-хімік знайшов спосіб отримати кисень на Марсі
17:05
Засуджений за вбивство журналістки Політковської був помилуваний і воює в Україні – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: