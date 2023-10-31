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Россияне били по Сумщине из минометов и артиллерии, сбросили 5 мин

Ольга ГлущенкоВторник, 31 октября 2023, 05:10
Россияне били по Сумщине из минометов и артиллерии, сбросили 5 мин
взрыв, фото иллюстративное: getty images

В течение прошлого дня россияне совершили 16 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, били из минометов, артиллерии и сбросили 5 мин.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Всего зафиксировано 103 взрыва. Обстрелам подверглись Краснопольская, Белопольская, Путивльская, Середино-Будская, Шалыгинская громады.

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По Середино-Будской громаде враг бил из минометов, 15 взрывов; артиллерии, 7 взрывов и гранатометов (АГС), 30 взрывов.

По Краснопольской громаде с территории РФ осуществлены минометные обстрелы, 15 взрывов.

В Белопольской громаде зафиксированы минометные обстрелы, 9 взрывов и артобстрелы, 7 взрывов.

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В Путивльской громаде: был минометный обстрел, 2 взрыва.

На Шалыгинскую общину россияне сбросили 5 мин. Также осуществлены артиллерийские обстрелы, 11 взрывов.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
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