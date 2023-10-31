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Внаслідок ракетної атаки на Миргородський район постраждалих і руйнувань нема – ОВА

Ольга Глущенко Вівторок, 31 жовтня 2023, 06:32
Внаслідок ракетної атаки на Миргородський район постраждалих і руйнувань нема – ОВА
В’їзний знак Миргородського району, фото: poltava.to

За попередніми даними, внаслідок нічного ракетного удару по Миргородському району обійшлося без постраждалих і пошкоджень цивільної чи критичної інфраструктури.

Джерело: голова військової адміністрації Філіп Пронін

Пряма мова: "Нічний ворожий ракетний удар по Миргородському району.

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За попередньою інформацією, без постраждалих, пошкоджень цивільної чи критичної інфраструктури не зафіксовано".

Що передувало: Телеграм-канали повідомляли, що вночі 31 жовтня під час повітряної тривоги в Миргороді пролунали звуки вибухів.

Теми: Полтавська областьракетний удар
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