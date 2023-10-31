В результате ракетной атаки на Миргородский район пострадавших и разрушений нет – ОВА

По предварительным данным, в результате ночного ракетного удара по Миргородскому району обошлось без пострадавших и повреждений гражданской или критической инфраструктуры.

Источник: глава военной администрации Филипп Пронин

Прямая речь: "Ночной вражеский ракетный удар по Миргородскому району.

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По предварительной информации, без пострадавших, повреждений гражданской или критической инфраструктуры не зафиксировано".

Что предшествовало: Телеграм-каналы сообщали, что ночью 31 октября во время воздушной тревоги в Миргороде раздались звуки взрывов.