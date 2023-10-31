Радбез ООН обговорить у вівторок гуманітарну ситуацію в Україні – ЗМІ

Рада Безпеки ООН на засіданні у вівторок обговорить гуманітарну ситуацію в Україні, спричинену повномасштабним вторгненням РФ.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Як повідомляє видання, ініціювали засідання Еквадор і Франція, які консультувалися з українською делегацією.

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За інформацією секретаріату Радбезу, очікується, що представник Управління ООН з гуманітарних питань розповість про потреби українців у зимовий період, а також про опубліковану нещодавно Програмою ООН з питань довкілля оцінку екологічних наслідків підриву російськими військами Каховської греблі.

Очікується також, що члени Радбезу, зокрема Албанія, Франція, Японія, Мальта, Швейцарія, Велика Британія, США можуть виступити із засудженням Росії за обстріли цивільної інфраструктури України.

Розпочнеться засідання Ради Безпеки по 10:00 за східноамериканським часом (16:00 за Києвом) – після короткого обговорення ситуації в Сомалі.