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Радбез ООН обговорить у вівторок гуманітарну ситуацію в Україні – ЗМІ

Ольга Глущенко Вівторок, 31 жовтня 2023, 06:58
Радбез ООН обговорить у вівторок гуманітарну ситуацію в Україні – ЗМІ
Радбез ООН, фото: Getty Images

Рада Безпеки ООН на засіданні у вівторок обговорить гуманітарну ситуацію в Україні, спричинену повномасштабним вторгненням РФ.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Як повідомляє видання, ініціювали засідання Еквадор і Франція, які консультувалися з українською делегацією.

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За інформацією секретаріату Радбезу, очікується, що представник Управління ООН з гуманітарних питань розповість про потреби українців у зимовий період, а також про опубліковану нещодавно Програмою ООН з питань довкілля оцінку екологічних наслідків підриву російськими військами Каховської греблі.

Очікується також, що члени Радбезу, зокрема Албанія, Франція, Японія, Мальта, Швейцарія, Велика Британія, США можуть виступити із засудженням Росії за обстріли цивільної інфраструктури України.

Розпочнеться засідання Ради Безпеки по 10:00 за східноамериканським часом (16:00 за Києвом) – після короткого обговорення ситуації в Сомалі.

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Теми: ООНУкраїнавійна
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