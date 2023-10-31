Совбез ООН обсудит во вторник гуманитарную ситуацию в Украине – СМИ

Совет Безопасности ООН на заседании во вторник обсудит гуманитарную ситуацию в Украине, вызванную полномасштабным вторжением РФ.

Источник: Укринформ

Детали: Как сообщает издание, инициировали заседание Эквадор и Франция, которые консультировались с украинской делегацией.

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По информации секретариата Совбеза, ожидается, что представитель Управления ООН по гуманитарным вопросам расскажет о потребностях украинцев в зимний период, а также об опубликованной недавно Программой ООН по окружающей среде оценке экологических последствий подрыва российскими войсками Каховской плотины.

Ожидается также, что члены Совбеза, в частности Албания, Франция, Япония, Мальта, Швейцария, Великобритания, США могут выступить с осуждением России за обстрелы гражданской инфраструктуры Украины.

Начнется заседание Совета Безопасности в 10:00 по восточноамериканскому времени (16:00 по Киеву) - после короткого обсуждения ситуации в Сомали.