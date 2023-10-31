Окупанти намагалися атакувати на 6 напрямках, але безуспішно − Генштаб

Російські загарбники намагалися штурмувати українські позиції на сході України, хотіли відновити втрачене положення біля Кліщіївки та оточити Авдіївку, але успіху не мали, загалом за добу на фронті відбулося 36 боєзіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 6 ранку 31 жовтня у Facebook

Деталі: У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де українсткі захисники відбили 2 атаки противника.

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На Бахмутському напрямку росіяни безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Кліщіївки, де українські захисники відбили 3 атаки. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, але українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Авдіївка, Тоненьке, Первомайське Донецької області, де Сили оборони відбили понад 5 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 15 атак занарбників.

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На Шахтарському та Запорізькому напрямках українські захисники відбили атаку ворога в районі Старомайорського Донецької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

На Лиманському напрямку ворог наступальних дій не вів.

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, ще 1 − по зенітно-ракетному комплексу противника. Також протиповітряна оборона знищила 12 ударних БпЛА, 2 керовані авіаційні ракети та 6 розвідувальних БпЛА ворога.

Підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів та ще 6 інших важливих цілей росіян.