Оккупанты пытались атаковать на 6 направлениях, но безуспешно − Генштаб

Российские захватчики пытались штурмовать украинские позиции на востоке Украины, хотели восстановить утраченное положение у Клещеевки и окружить Авдеевку, но успеха не имели, всего за сутки на фронте произошло 36 боестолкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 31 октября в Facebook

Детали: В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где украинские защитники отбили 2 атаки противника.

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На Бахмутском направлении россияне безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Клещеевки, где украинские защитники отбили 3 атаки. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, но украинские воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области, где Силы обороны отбили более 5 атак врага.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отбили более 15 атак захватчиков.

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На Шахтерском и Запорожском направлениях украинские защитники отбили атаку врага в районе Старомайорского Донецкой области.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

На Лиманском направлении враг наступательных действий не вел.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, еще 1 − по зенитно-ракетному комплексу противника. Также противовоздушная оборона уничтожила 12 ударных БпЛА, 2 управляемые авиационные ракеты и 6 разведывательных БпЛА врага.

Подразделения ракетных войск поразили средство противовоздушной обороны, 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 9 артиллерийских средств и еще 6 других важных целей россиян.