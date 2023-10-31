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Росія атакувала Україну "Шахедами" і ракетою Х-59, усі дрони збили − Генштаб

Ірина БалачукВівторок, 31 жовтня 2023, 07:45
Росія атакувала Україну Шахедами і ракетою Х-59, усі дрони збили − Генштаб
Уламки збитого "Шахеда". Фото ілюстративне з Facebook начальника Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова

Російські окупанти випустили по Україні два безпілотники "Шахед" і керовану авіаракету Х-59 уночі 31 жовтня, сили протиповітряної оборони знищили обидва дрони.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загалом за минулу добу загарбники завдали 7 ракетних та 90 авіаційних ударів по Україні. А також 82 обстріляли з реактивних систем залпового вогню позиції українських військ та населені пункти.

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Авіаційних ударів зазнали: Стогнії, Петропавлівка, Сенькове, Першотравневе Харківської області; Серебрянське лісництво, Спірне, Виїмка, Андріївка, Курдюмівка, Архангельське, Новокалинове, Новобахмутівка, Семенівка, Степове, Бердичі, Авдіївка, Сєверне, Орлівка, Мар’їнка, Олександропіль, Катеринівка, Новомихайлівка, Вугледар Донецької області; Новодарівка, Новоданилівка, Роботине Запорізької області; Новоберислав, Зміївка, Козацьке, Іванівка, Берислав, Миколаївка, Антонівка, Тягинка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Теми: безпілотникиракетний ударвійнаГенштаб
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