Россия атаковала Украину "Шахедами" и ракетой Х-59, все дроны сбили − Генштаб

Обломки сбитого "Шахеда". Фото иллюстративное из Facebook начальника Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова

Российские оккупанты выпустили по Украине два беспилотника "Шахед" и управляемую авиаракету Х-59 ночью 31 октября, силы противовоздушной обороны уничтожили оба дрона.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Всего за минувшие сутки захватчики нанесли 7 ракетных и 90 авиационных ударов по Украине. А также 82 обстреляли из реактивных систем залпового огня позиции украинских войск и населенные пункты.

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Авиационным ударам подверглись: Стогнии, Петропавловка, Сеньково, Первомайское Харьковской области; Серебрянское лесничество, Спирное, Выемка, Андреевка, Курдюмовка, Архангельское, Новокалиново, Новобахмутовка, Семеновка, Степное, Бердичи, Авдеевка, Северное, Орловка, Марьинка, Александрополь, Екатериновка, Новомихайловка, Угледар Донецкой области; Новодаровка, Новоданиловка, Роботино Запорожской области; Новоберислав, Змиевка, Казацкое, Ивановка, Берислав, Николаевка, Антоновка, Тягинка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.