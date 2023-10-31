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На Миколаївщині вночі знищили дрон, Вовчанськ і Нікополь були під обстрілами

Олена РощінаВівторок, 31 жовтня 2023, 08:26
На Миколаївщині вночі знищили дрон, Вовчанськ і Нікополь були під обстрілами
Нікополь після обстрілу, фото Нікопольської райадміністрації з Телеграм Євгена Євтушенка

Минулої ночі Миколаївська область зазнала атаки з боку російської армії безпілотником типу "Shahed-136/131", а Вовчанськ у Харківській області і Нікополь у Дніпропетровській області зазнали обстрілів. 

Джерело: керівники Миколаївської, Дніпропетровської і Харківської обласних військових адміністрацій 

Деталі: У ніч на 31 жовтня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено ударний БпЛА типу "Shahed-136/131", повідомв голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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За даними голови Харківської ОВА Олега Синєугбова, цієї ночі близько 00:40 та 02:00 ворог двічі обстріляв м. Вовчанськ. Пошкоджено будівлю приватного підприємства, зруйновано приватне домоволодіння, гараж та пошкоджено автомобіль. Постраждалих немає.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що в понеділок ввечері ворог цілив з важкої артилерії по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині, і тричі вночі – по самому районному центру. 

Зайнялися літня кухня та господарська споруда. Вогонь рятувальники приборкали. Пошкоджені й 8 приватних будинків. Побито 4 сонячні панелі та авто. Пошкоджено лінії електропередач.

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Теми: війнаМиколаївська областьДніпропетровська областьХарківська область
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