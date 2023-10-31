На Николаевщине ночью уничтожили дрон, Волчанск и Никополь были под обстрелами  

Никополь после обстрела, фото Никопольской райадминистрации из Телеграм Евгения Евтушенко

Прошлой ночью Николаевская область подверглась атаке со стороны российской армии беспилотником типа "Shahed-136/131", а Волчанск в Харьковской области и Никополь в Днепропетровской области подверглись обстрелу.

Источник: руководители Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областных военных администраций

Детали: В ночь на 31 октября на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны уничтожен ударный БпЛА типа "Shahed-136/131", сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, этой ночью около 00:40 и 02:00 враг дважды обстрелял г. Волчанск. Повреждено здание частного предприятия, разрушено частное домовладение, гараж и поврежден автомобиль. Пострадавших нет.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в понедельник вечером враг целился из тяжелой артиллерии по Марганецкой громаде, что на Никопольщине, и трижды ночью – по самому районному центру.

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