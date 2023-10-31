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США підтримали намір Ізраїлю не припиняти вогонь у Секторі Гази

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 31 жовтня 2023, 09:28
США підтримали намір Ізраїлю не припиняти вогонь у Секторі Гази
Ізраїль веде боротьбу з ХАМАСом, фото Getty Images

Сполучені Штати Америки на даний момент не підтримують заклики до припинення вогню в конфлікті між Ізраїлем та палестинським угрупованням ХАМАC.

Джерело: речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, якого з посиланням на агентство AFP цитує "Європейська правда"

Пряма мова Кірбі: "Ми не віримо, що припинення вогню зараз є правильною відповіддю. На цей момент ми не підтримуємо припинення вогню".

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Деталі: Кірбі зазначив, що натомість слід розглянути гуманітарні паузи для доставки допомоги в Газу.

За його словами, США впевнені у тому, що кількість вантажівок із гуманітарною допомогою, які потрапляють до Гази через контрольно-пропускний пункт Рафах з Єгиптом, буде збільшено.

"На цьому першому етапі, про який ми говорили з ізраїльтянами, ми намагаємося підняти цю кількість приблизно до 100 на день", – наголосив Кірбі. Напередодні через КПП пройшло близько 45 вантажівок.

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Цьому передувало: Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу напередодні назвав заклики до припинення вогню "закликами до Ізраїлю здатися ХАМАС".

Передісторія: 

  • Ізраїль бомбардує сектор Гази після терактів ХАМАС 7 жовтня, під час яких загинули понад 1400 людей в Ізраїлі та 229 осіб було взято в заручники.
  • За даними міністерства охорони здоров'я ХАМАС, у Газі загинули понад 8300 людей з початку бомбардування Ізраїлем.
  • Ізраїль у понеділок розпочав "другий етап" війни, спрямованої на знищення ХАМАС, із розширенням своїх операцій у Газі.
  • Минулого тижня виконувач обов’язків прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчес закликав до проведення "міжнародного мирного саміту" для пошуку довгострокового вирішення кризи між Ізраїлем і ХАМАС.
  • Цю позицію підтримали лідери Євросоюзу в заяві за підсумками саміту, що тривав 26-27 жовтня у Брюсселі.

Теми: СШАІзраїльСектор ГазиХАМАС
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