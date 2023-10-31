США підтримали намір Ізраїлю не припиняти вогонь у Секторі Гази

Сполучені Штати Америки на даний момент не підтримують заклики до припинення вогню в конфлікті між Ізраїлем та палестинським угрупованням ХАМАC.

Джерело: речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, якого з посиланням на агентство AFP цитує "Європейська правда"

Пряма мова Кірбі: "Ми не віримо, що припинення вогню зараз є правильною відповіддю. На цей момент ми не підтримуємо припинення вогню".

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Деталі: Кірбі зазначив, що натомість слід розглянути гуманітарні паузи для доставки допомоги в Газу.

За його словами, США впевнені у тому, що кількість вантажівок із гуманітарною допомогою, які потрапляють до Гази через контрольно-пропускний пункт Рафах з Єгиптом, буде збільшено.

"На цьому першому етапі, про який ми говорили з ізраїльтянами, ми намагаємося підняти цю кількість приблизно до 100 на день", – наголосив Кірбі. Напередодні через КПП пройшло близько 45 вантажівок.

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Цьому передувало: Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу напередодні назвав заклики до припинення вогню "закликами до Ізраїлю здатися ХАМАС".

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