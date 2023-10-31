США поддержали намерение Израиля не прекращать огонь в Секторе Газа
Соединенные Штаты Америки на данный момент не поддерживают призывы к прекращению огня в конфликте между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС.
Источник: представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, которого со ссылкой на агентство AFP цитирует "Европейская правда"
Прямая речь Кирби: "Мы не верим, что прекращение огня сейчас является правильным ответом. На данный момент мы не поддерживаем прекращение огня".
Детали: Кирби отметил, что вместо этого следует рассмотреть гуманитарные паузы для доставки помощи в Газу.
По его словам, США уверены в том, что количество грузовиков с гуманитарной помощью, которые попадают в Газу через контрольно-пропускной пункт Рафах с Египтом, будет увеличено.
"На этом первом этапе, о котором мы говорили с израильтянами, мы пытаемся поднять это количество примерно до 100 в день", – подчеркнул Кирби. Накануне через КПП прошло около 45 грузовиков.
Этому предшествовало: Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху накануне назвал призывы к прекращению огня "призывами к Израилю сдаться ХАМАС".
Предыстория:
- Израиль бомбит сектор Газа после терактов ХАМАС 7 октября, во время которых погибли более 1400 человек в Израиле и 229 человек были взяты в заложники.
- По данным министерства здравоохранения ХАМАС, в Газе погибли более 8300 человек с начала бомбардировки Израилем.
- Израиль в понедельник начал "второй этап" войны, направленной на уничтожение ХАМАС, с расширением своих операций в Газе.
- Напомним, на прошлой неделе исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес призвал к проведению "международного мирного саммита" для поиска долгосрочного решения кризиса между Израилем и ХАМАС.
- Эту позицию поддержали лидеры Евросоюза в заявлении по итогам саммита, который проходил 26-27 октября в Брюсселе.