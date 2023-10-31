Іспанія, Бельгія та Франція значно наростили імпорт російського скрапленого газу — звіт

З січня по вересень 2023 року Європа імпортувала приблизно стільки ж російського скрапленого природного газу (СПГ), скільки за аналогічний період минулого року, помітне зростання спостерігалося в Іспанії, Бельгії та Франції.

Джерело: звіт Інституту економіки енергетики та фінансового аналізу (IEEFA), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUObserver

Деталі: Іспанія та Бельгія подвоїли імпорт СПГ з Росії за цей період у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, тоді як у Франції імпорт російського СПГ зріс на 40%.

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Приблизно 27% імпортованого Іспанією СПГ за цей період надійшло з Росії, а Бельгія ще більше покладалася на Росію, отримавши 37% свого СПГ. Франція, зі свого боку, отримувала 15 відсотків свого СПГ з Росії.

Після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року ЄС пообіцяв скоротити залежність від російського викопного палива, але швидко зіткнувся із занепокоєнням, що він замінює одну форму забруднення іншою.

Нові дані показують, що європейські країни продовжують розширювати інфраструктуру СПГ, навіть незважаючи на те, що попит на СПГ і газ, як очікується, знизиться.

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Європа збільшила свої потужності з прийому СПГ: з початку 2022 року введено в експлуатацію шість нових СПГ-терміналів.

А плани щодо нових регазифікаційних СПГ-терміналів мають довести європейські потужності з прийому СПГ до 406 млрд кубометрів.

Однак, за прогнозами інституту, попит на СПГ не перевищить 150 млрд кубометрів у 2030 році, що свідчить про потенційний профіцит.

"Зниження попиту на газ ставить під сумнів тезу про те, що Європі потрібно більше СПГ-інфраструктури для досягнення цілей енергетичної безпеки. Дані показують, що це не так", – сказала Ана Марія Яллер-Макаревич, енергетичний аналітик IEEFA.

"Країни Європи ризикують обміняти залежність від російських трубопроводів на надлишкову систему СПГ, яка ще більше наражає континент на волатильність цін", – додала вона.

Імпорт СПГ зі Сполучених Штатів різко зріс з 2022 року, зробивши США головним постачальником ЄС, на який припадає 46% від загального обсягу поставок до Євросоюзу.

Натомість Росія посідає друге місце, забезпечуючи 12% поставок СПГ для всього ЄС.

Серед країн-членів ЄС Іспанія є найбільшим імпортером російського СПГ, за нею йдуть Франція та Бельгія.

Загалом, згідно зі звітом IEEFA, ЄС витратив близько 5,5 млрд євро на російський ЗПГ.

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