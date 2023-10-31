Испания, Бельгия и Франция значительно нарастили импорт российского сжиженного газа — отчет

С января по сентябрь 2023 г. Европа импортировала примерно столько же российского сжиженного природного газа (СПГ), сколько за аналогичный период прошлого года, заметный рост наблюдался в Испании, Бельгии и Франции.

Источник: отчет Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUObserver

Детали: Испания и Бельгия удвоили импорт СПГ из России за этот период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как во Франции импорт российского СПГ вырос на 40%.

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Примерно 27% импортируемого Испанией СПГ за этот период поступило из России, а Бельгия еще больше полагалась на Россию, получив 37% своего СПГ. Франция, со своей стороны, получала 15 процентов своего СПГ из России.

После российского вторжения в Украину в феврале 2022 года ЕС пообещал сократить зависимость от российского ископаемого топлива, но быстро столкнулся с беспокойством, что он заменяет одну форму загрязнения другой.

Новые данные показывают, что европейские страны продолжают расширять инфраструктуру СПГ, даже несмотря на то, что спрос на СПГ и газ, как ожидается, снизится.

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Европа увеличила свои мощности по приему СПГ: с начала 2022 года введено в эксплуатацию шесть новых СПГ-терминалов.

А планы по новым регазификационным СПГ-терминалам должны довести европейские мощности по приему СПГ до 406 млрд кубометров.

Однако, по прогнозам института, спрос на СПГ не превысит 150 млрд кубометров в 2030 году, что свидетельствует о потенциальном профиците.

"Снижение спроса на газ ставит под сомнение тезис о том, что Европе нужно больше СПГ-инфраструктуры для достижения целей энергетической безопасности. Данные показывают, что это не так", – сказала Ана Мария Яллер-Макаревич, энергетический аналитик IEEFA.

"Страны Европы рискуют обменять зависимость от российских трубопроводов на избыточную систему СПГ, которая еще больше подвергает континент волатильности цен", – добавила она.

Импорт СПГ из Соединенных Штатов резко вырос с 2022 года, сделав США главным поставщиком ЕС, на который приходится 46% от общего объема поставок в Евросоюз.

Зато Россия занимает второе место, обеспечивая 12% поставок СПГ для всего ЕС.

Среди стран-членов ЕС Испания является крупнейшим импортером российского СПГ, за ней следуют Франция и Бельгия.

В целом, согласно отчету IEEFA, ЕС потратил около 5,5 млрд евро на российский СПГ.

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