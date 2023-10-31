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Зросла кількість українців, які вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку

Ірина БалачукВівторок, 31 жовтня 2023, 11:04
Зросла кількість українців, які вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку
Люди на акції "Гроші для ЗСУ" під будівлею КМДА у столиці 28 жовтня. Фото з Facebook Iryna Vale

За останні майже півтора роки на 13 відсоткових пунктів зросла кількість українців, які вважають, що справи у країні розвиваються у неправильному напрямку.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 30 вересня − 13 жовтня

Дослівно КМІС: "Між травнем 2022 року і жовтнем 2023 року стало з 68% до 60% менше тих, хто вважає, що справи в Україні розвиваються у правильному напрямку. Водночас частка тих, хто вважає, що справи йдуть у неправильному напрямку, зросла з 16% до 29%". 

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Іфографіка КМІС

Деталі: Зокрема, з 32% до 17% стало менше тих, хто говорить про безумовно правильний напрямок.

Водночас соціологи зазначають, що досі більшість українців оптимістично оцінюють шлях, яким рухається країна. 

Частка населення, яке вважає, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку, приблизно однакова у всіх регіонах − 58-61%.

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Іфографіка КМІС

Також у всіх регіонах 27-31% вважають, що справи, навпаки, рухаються в неправильному напрямку.

Дослідження тривало з 30 вересня до 13 жовтня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 2 007 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не могли потрапити мешканці тимчасово окупованих територій, а також опитування не проводилося з громадянами закордоном.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5%  для показників, близьких до 10%, 1,1%  для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. Але соціологи переконані, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Теми: соціологіяУкраїна
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