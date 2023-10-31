Возросло количество украинцев, которые считают, что дела в стране идут в неправильном направлении

Люди на акции "Деньги для ВСУ" под зданием КГГА в столице 28 октября. Фото из Facebook Iryna Vale

За последние почти полтора года на 13 процентных пунктов выросло количество украинцев, которые считают, что дела в стране развиваются в неправильном направлении.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 30 сентября − 13 октября

Дословно КМИС: "Между маем 2022 года и октябрем 2023 года стало с 68% до 60% меньше тех, кто считает, что дела в Украине развиваются в правильном направлении. В то же время доля тех, кто считает, что дела идут в неправильном направлении, выросла с 16% до 29%".

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Инфографика КМИС

Детали: В частности, с 32% до 17% стало меньше тех, кто говорит о безусловно правильном направлении.

В то же время социологи отмечают, что до сих пор большинство украинцев оптимистично оценивают путь, по которому движется страна.

Доля населения, которое считает, что дела в Украине движутся в правильном направлении, примерно одинакова во всех регионах − 58-61%.

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Инфографика КМИС

Также во всех регионах 27-31% считают, что дела, наоборот, движутся в неправильном направлении.

Исследование проходило с 30 сентября по 13 октября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 2 007 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не могли попасть жители временно оккупированных территорий, а также опрос не проводился с гражданами за рубежом.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% − для показателей, близких к 10%, 1,1% − для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется некоторое систематическое отклонение. Но социологи убеждены, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.