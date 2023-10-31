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Російська авіація піднялася в повітря – в частині регіонів України була тривога

Олена РощінаВівторок, 31 жовтня 2023, 11:20
Російська авіація піднялася в повітря – в частині регіонів України була тривога
Карта повітряних тривог, t.me/air_alert_map

У низці областей України вранці 31 жовтня оголосили повітряну тривогу через активність російської військової авіації на трьох напрямках. 

Джерело: Повітряні сили Збройних сил України, Карта повітряних тривог

Дослівно Повітряні сили ЗСУ: "Спостерігається значна  активність ворожої тактичної авіації на півдні, сході, півночі! Є загроза застосування авіаційного озброєння! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги –  прямуйте в укриття!".

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Деталі: Станом на 11:10 про небезпеку попередили жителів у Миколаївській, Херсонській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Одеській, Чернігівській, Донецькій, Харківській, Запорізькій областях, а в Дніпропетровській і Житомирській областях уже оголосили відбої. 

Об 11:25 також про відбій тривоги повідомили жителів Чернігівської та Сумської областей.

Об 11:37 Повітряні сили оголосили відбій загрози.

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Теми: повітряна тривогавійна
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