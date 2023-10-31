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Российская авиация поднялась в воздух – в части регионов Украины была тревога

Елена РощинаВторник, 31 октября 2023, 11:20
Российская авиация поднялась в воздух – в части регионов Украины была тревога
Карта воздушных тревог, t.me/air_alert_map

В ряде областей Украины утром 31 октября объявили воздушную тревогу из-за активности российской военной авиации на трех направлениях. 

Источник: Воздушные силы Вооруженных сил Украины, Карта воздушных тревог

Дословно Воздушные силы ВСУ: "Наблюдается значительная активность вражеской тактической авиации на юге, востоке, севере! Есть угроза применения авиационного вооружения! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие!".

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Детали: По состоянию на 11:10 об опасности предупредили жителей в Николаевской, Херсонской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Одесской, Черниговской, Донецкой, Харьковской, Запорожской областях, а в Днепропетровской и Житомирской областях уже объявили отбои.

В 11:25 также об отбое тревоги сообщили жителям Черниговской и Сумской областей.

В 11:37 Воздушные силы объявили отбой угрозы.

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Темы: воздушная тревогавойна
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