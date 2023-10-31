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Українці стали менше довіряти марафону "Єдині новини" − КМІС

Ірина БалачукВівторок, 31 жовтня 2023, 11:42
Українці стали менше довіряти марафону Єдині новини − КМІС
Фото detector.media

Кількість українців, які довіряють телемарфону "Єдині новини" за останні 17 місяців зменшилась на третину, менше стали довіряти і владі, але безумовно довіру опитаних досі зберігають ЗСУ та волонтери.

Джерелорезультати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 30 вересня − 13 жовтня

Дослівно КМІС: "За період з травня 2022 року до жовтня 2023 року простежується зниження довіри до Телемарафону "Єдині новини". Хоча Телемарафон зберігає позитивний баланс довіри-недовіри, але при цьому з 69% до 48% стало менше тих, хто йому довіряє (і натомість з 12% до 39% стало більше тих, хто йому не довіряє)".

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Деталі: Серед інституцій, яким безумовно довіряють українці, беззмінно залишаються Збройні сили України та волонтери. Зокрема ЗСУ наразі довіряють 94% українців (у травні 2022 року – 98%), а волонтерам довіряють − 87% (у травні 2022 року також було 87%). 

 
Інфографіка КМІС

Водночас за цей період знизилась довіра до інституцій центральної влади: з 91% до 76% стало менше тих, хто довіряє президенту, з 74% до 39% – уряду, з 58% до 21% – парламенту.

Соціологи підкреслюють, що важливо розрізняти ситуацію для уряду і парламенту, де баланс довіри-недовіри виразно негативний, і для президента, де переважна більшість продовжують довіряти йому і баланс довіри-недовіри досі виразно позитивний.

ВІДЕО ДНЯ

Довіра до місцевої влади не змінилася: як і в травні 2022 року, зараз 50% довіряють їй, а 46% – не довіряють.

У КМІС зазначають, що у всіх регіонах абсолютна більшість населення довіряють Збройним силам, волонтерам та президенту. Довіра до інших інституцій також приблизно однакова в різних регіонах. 

 
Інфографіка КМІС

Дослідження тривало з 30 вересня до 13 жовтня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 2 007 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не могли потрапити мешканці тимчасово окупованих територій, а також опитування не проводилося з громадянами закордоном.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5%  для показників, близьких до 10%, 1,1%  для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. Але соціологи переконані, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Теми: Збройні силиволонтеривладасоціологія
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