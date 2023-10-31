Украинцы стали меньше доверять марафону "Единые новости" − КМИС

Количество украинцев, которые доверяют телемарфону "Единые новости" за последние 17 месяцев уменьшилось на треть, меньше стали доверять и власти, но безусловно доверие опрошенных до сих пор сохраняют ВСУ и волонтеры.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 30 сентября − 13 октября

Дословно КМИС: "За период с мая 2022 года до октября 2023 года прослеживается снижение доверия к Телемарафону "Единые новости". Хотя Телемарафон сохраняет положительный баланс доверия-недоверия, но при этом с 69% до 48% стало меньше тех, кто ему доверяет (и вместе с тем с 12% до 39% стало больше тех, кто ему не доверяет)".

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Детали: Среди институтов, которым безусловно доверяют украинцы, остаются Вооруженные силы Украины и волонтеры. В частности, ВСУ сейчас доверяют 94% украинцев (в мае 2022 года − 98%), а волонтерам доверяют − 87% (в мае 2022 года также было 87%).

ИнфографИка КМИС

В то же время за этот период снизилось доверие к институтам центральной власти: с 91% до 76% стало меньше тех, кто доверяет президенту, с 74% до 39% − правительству, с 58% до 21% − парламенту.

Социологи подчеркивают, что важно различать ситуацию для правительства и парламента, где баланс доверия-недоверия определенно отрицательный, и для президента, где подавляющее большинство продолжают доверять ему и баланс доверия-недоверия до сих пор отчетливо положительный.

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Доверие к местной власти не изменилось: как и в мае 2022 года, сейчас 50% доверяют ей, а 46% − не доверяют.

В КМИС отмечают, что во всех регионах абсолютное большинство населения доверяют Вооруженным силам, волонтерам и президенту. Доверие к другим институтам также примерно одинаково в разных регионах.

ИнфографИка КМИС

Исследование проходило с 30 сентября по 13 октября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 2 007 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не могли попасть жители временно оккупированных территорий, а также опрос не проводился с гражданами за рубежом.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% − для показателей, близких к 10%, 1,1% − для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется некоторое систематическое отклонение. Но социологи убеждены, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.