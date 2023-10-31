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Європейські політики збираються в турне по США задля посилення підтримки України

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 31 жовтня 2023, 11:51
Європейські політики збираються в турне по США задля посилення підтримки України
Фото: Getty Images

Європейські політики збираються відвідати США, щоб достукатись до громадськості з метою посилення підтримки України у відповідь на заклики деяких законодавців від Республіканської партії скоротити потік допомоги нашій державі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Пряма мова очільника МЗС Литви Габріелюса Ландсбергіса: "Ми повинні знайти способи достукатися до (громадськостіЗ по обидва боки Атлантики – не забувати, що є реальні виборці, які бачать свої проблеми певним чином".

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Деталі: Турне, під час яких країни Балтії та інші країни, що мають тісні зв'язки з Україною, висловляться на користь продовження підтримки, "може спрацювати досить добре, якщо позиція буде викладена не тільки американськими політиками, але й тими, хто залежить від цієї допомоги і від цього зовнішньополітичного курсу", пояснив Ландсбергіс.

"У нас є план поїздок ... в окремі штати, зустрічей, наприклад, з компаніями, які продають обладнання, що фактично створює робочі місця в США. Більшість грошей, які були витрачені на Україну, фактично були витрачені в США", – зазначив він.

Хоча Ландсбергіс не сказав, які ще країни можуть приєднатися до такої подорожі, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас розповіла, що її країна вже звертається до пересічних американців.

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"Мій міністр закордонних справ був в Арканзасі, розмовляв з людьми і висловлював свої погляди, тож це те, що ми робимо постійно", – сказала вона.

У Вашингтоні зростає занепокоєння, що допомога Україні може стати жертвою глибоких політичних розбіжностей у США.

У відповідь на це президент США Джо Байден змінив свою позицію щодо війни, стверджуючи, що значна частина коштів, виділених на Україну, насправді залишається вдома – створюючи робочі місця та підтримуючи бізнес.

"Ви знаєте, як і під час Другої світової війни, сьогодні патріотично налаштовані американські робітники будують арсенал демократії і служать справі свободи", – сказав він.

У Вашингтоні сенатори заявили, що роз'яснювальна робота з боку європейських лідерів може допомогти зміцнити підтримку Києва серед втомлених війною виборців.

"Я думаю, що, показуючи, що це не лише Україна і Росія, що це стосується інших країн Європи, що це стосується всіх нас, корисно, щоб лідери інших країн підкріплювали це", – сказав сенатор Бен Кардін, демократ, який очолює Комітет у закордонних справах Сенату США.

Сенатор Ліндсі Грем, відомий республіканський прихильник допомоги Україні, також сказав Politico, що турне може бути "корисним для інших".

Незважаючи на політичні потрясіння в його партії щодо допомоги Україні, Грем впевнений, що підтримка Києва залишається міцною: "Громадська думка важлива, але відключення України не допоможе нам у довгостроковій перспективі".

Передісторія:

  • Лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл продовжив виступати за швидке схвалення допомоги Україні попри те, що у його власній партії пропонують спершу розглядати у Конгресі окрему підтримку Ізраїлю.
  • Нагадаємо, республіканці в Палаті представників США представили окремий законопроєкт про підтримку Ізраїлю, незважаючи на запит президента Джо Байдена на 106 млрд доларів,  що об’єднував допомогу Ізраїлю та Україні.
  • Новообраний спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон хоче, аби допомога Ізраїлю та Україні розглядалася у палаті окремо. За його словами, допомогу, яку надають Києву, слід затверджувати прискіпливіше.

Теми: ЄССШАУкраїна
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