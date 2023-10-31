Оксана Маркарова увійшла до рейтингу УП 100

"Українська правда" та незалежні експерти обрали сотню українців, які увійшли до рейтингу лідерів УП 100.

Посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова була відзначена журі у категорії "Державне управління".

фото з соцмереж Маркарової

Маркарова – колишній міністр фінансів, на керівних посадах у Мінфіні почала працювати з 2015 року. На початку 2021 року Володимир Зеленський призначив її послом у США.

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Коли розпочалася повномасштабна війна, вона активно почала комунікувати з американським істеблішментом та наголошувати на допомозі з боку американського уряду. Washington Post називає її "жінкою, яка ніколи не спить", адже вона намагається брати участь у всіх світських раутах, на яких розповідає про російсько-українську війну

Також Маркарова увійшла до рейтингу найбільш впливових 169 жінок Вашингтона.

"Як правило, усі закордонні дипломатичні установи – це робота 24/7. Де б ти не був, ти представляєш свою країну. І це стосується не лише посла, це стосується кожного співробітника. Тому ти, незалежно чи дітей відвозиш у школу, чи пішов у церкву, чи ще щось – ти представляєш свою країну", – розповіла дипломатка в інтервʼю УП.

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Наразі Маркарова разом з командою продовжують працювати над тим, щоб Україна не втратила підтримку США.

Хто ще увійшов до сотні лідерів за версією УП? Приходь на захід і дізнайся!

Купити квиток та переглянути розклад події можна за посиланням.

Генеральним партнером заходу стала юридична компанія ADER HABER.