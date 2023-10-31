Оксана Маркарова вошла в рейтинг УП 100

"Украинская правда" и независимые эксперты выбрали сотню украинцев, которые вошли в рейтинг лидеров УП 100.

Посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова была отмечена жюри в категории "Государственное управление".

фото с соцсетей Маркаровой

Маркарова – бывший министр финансов, на руководящих должностях в Минфине начала работать с 2015 года. В начале 2021 года Владимир Зеленский назначил ее послом в США.

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Когда началась полномасштабная война, она активно начала коммуницировать с американским истеблишментом и обращать внимание на помощь со стороны американского правительства. Washington Post называет ее "женщиной, которая никогда не спит", ведь она пытается участвовать во всех светских раутах, на которых рассказывает о российско-украинской войне

Также Маркарова вошла в рейтинг самых влиятельных 169 женщин Вашингтона.

"Как правило, все зарубежные дипломатические учреждения – это работа 24/7. Где бы ты ни был, ты представляешь свою страну. И это касается не только посла, это касается каждого сотрудника. Поэтому ты, независимо или детей отвозишь в школу, или пошел в церковь, или еще что-то – ты представляешь свою страну", – рассказала дипломат в интервью УП.

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Сейчас Маркарова вместе с командой продолжают работать над тем, чтобы Украина не потеряла поддержку США.

Кто еще вошел в сотню лидеров по версии УП? Приходи на мероприятие и узнай!

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Генеральным партнером мероприятия стала юридическая компания ADER HABER.