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Двоє "правоохоронців" продавали цигарки, надані як гумдопомога для військових – ДБР

Олена РощінаВівторок, 31 жовтня 2023, 12:15
Двоє правоохоронців продавали цигарки, надані як гумдопомога для військових – ДБР
"Правоохоронці" нажилися на цигарках для військових, фото ДБР

Двоє правоохоронців із Сум привласнили та продали майже 15 тисяч пачок цигарок із гуманітарної допомоги, яку вони отримали нібито для військової частини.

Джерело: Державне бюро розслідувань

Деталі: За даними ДБР, фігуранти підробили листи від імені керівництва однієї з військових частин, із якими звернулися до представників тютюнової компанії. У листах вони просили надати цигарки як гуманітарну допомогу для військових.

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Вони отримали від виробника 15 тисяч пачок цигарок на суму понад мільйон гривень. Але до військових цигарки не потрапили. Надалі зловмисники продали тютюнові вироби на місцевому ринку та через Інтернет.

Двоє правоохоронців обвинувачуються у продажі товарів безоплатної допомоги, підробленні офіційного документу та використанні підробленого документу (ч. 3 ст. 201-2, ч. 1, 4 ст. 358 КК України). Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років з конфіскацією майна.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо двох правоохоронців з Сум і передали звинувачувальний акт до суду.

ВІДЕО ДНЯ

Процесуальне керівництво здійснює Сумська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Теми: гуманітаркаСумиДБР
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