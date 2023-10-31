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Двое "правоохранителей" продавали сигареты, предоставленные как гумпомощь для военных – ГБР

Елена РощинаВторник, 31 октября 2023, 12:15
Двое правоохранителей продавали сигареты, предоставленные как гумпомощь для военных – ГБР
"Правоохранители" нажились на сигаретах для военных, фото ГБР

Двое правоохранителей из Сум присвоили и продали почти 15 тысяч пачек сигарет из гуманитарной помощи, которую они получили якобы для воинской части.

Источник: Государственное бюро расследований 

Детали: По данным ГБР, фигуранты подделали письма от имени руководства одной из воинских частей, с которыми обратились к представителям табачной компании. В письмах они просили предоставить сигареты в качестве гуманитарной помощи для военных.

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Они получили от производителя 15 тысяч пачек сигарет на сумму более миллиона гривен. Но к военным сигареты не попали. В дальнейшем злоумышленники продали табачные изделия на местном рынке и через Интернет.

Двое правоохранителей обвиняются в продаже товаров безвозмездной помощи, подделке официального документа и использовании поддельного документа (ч. 3 ст. 201-2, ч. 1, 4 ст. 358 УК Украины). Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет с конфискацией имущества.

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении двух правоохранителей из Сум и передали обвинительный акт в суд.

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Процессуальное руководство осуществляет Сумская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

Темы: гуманитаркаСумыГБР
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