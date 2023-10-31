Двое "правоохранителей" продавали сигареты, предоставленные как гумпомощь для военных – ГБР
Двое правоохранителей из Сум присвоили и продали почти 15 тысяч пачек сигарет из гуманитарной помощи, которую они получили якобы для воинской части.
Источник: Государственное бюро расследований
Детали: По данным ГБР, фигуранты подделали письма от имени руководства одной из воинских частей, с которыми обратились к представителям табачной компании. В письмах они просили предоставить сигареты в качестве гуманитарной помощи для военных.
Они получили от производителя 15 тысяч пачек сигарет на сумму более миллиона гривен. Но к военным сигареты не попали. В дальнейшем злоумышленники продали табачные изделия на местном рынке и через Интернет.
Двое правоохранителей обвиняются в продаже товаров безвозмездной помощи, подделке официального документа и использовании поддельного документа (ч. 3 ст. 201-2, ч. 1, 4 ст. 358 УК Украины). Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет с конфискацией имущества.
Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении двух правоохранителей из Сум и передали обвинительный акт в суд.
Процессуальное руководство осуществляет Сумская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.