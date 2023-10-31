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Загроза перекриття кордону: Україна ініціювала зустріч з ЄК та Польщею

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 31 жовтня 2023, 12:28
Загроза перекриття кордону: Україна ініціювала зустріч з ЄК та Польщею
Фото: Getty Images

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури через загрозу перекриття кордону збирається обговорити з Польщею та Єврокомісією виконання меморандумів про пропускну спроможність українсько-польських пунктів пропуску. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Мінвідновлення

Пряма мова заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергія Деркача: "Ми отримали повідомлення про ймовірне блокування пунктів пропуску з боку польських перевізників. Наша позиція полягає в тому, що такі страйки та блокування шкодять всім: як українським, так і польським перевізникам".

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Деталі: Мінвідновлення вже звернулося проханням провести обговорення до  міністерства інфраструктури Польщі та директорату з питань мобільності Єврокомісії.

Він зазначив, що Україна вдячна польському народу за постійну підтримку в умовах повномасштабної війни та готова до діалогу, де рівноцінно будуть представлені інтереси перевізників обох країн.

Зустріч з Директоратом Єврокомісії (DG MOVE) запланована на 31 жовтня. Ключова мета – напрацювання спільних рішень, які допоможуть збільшити пропускну спроможність та забезпечити стабільну роботу кордону. 

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Польські перевізники пригрозили з листопада перекрити всі пункти пропуску з українською стороною через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.
  • Раніше перевізники в Польщі обмежувались блокуванням одного пункту пропуску, а тепер планують перекрити усі наявні в’їзди з України.
  • Польські перевізники вимагають: повернути українським перевізникам дозволи; посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ; неможливості реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС; окрему чергу в Є-черзі для авто на номерах ЄС; окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур; отримати доступ до системи "Шлях".

Теми: ПольщаУкраїнакордон
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