Загроза перекриття кордону: Україна ініціювала зустріч з ЄК та Польщею
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури через загрозу перекриття кордону збирається обговорити з Польщею та Єврокомісією виконання меморандумів про пропускну спроможність українсько-польських пунктів пропуску.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Мінвідновлення
Пряма мова заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергія Деркача: "Ми отримали повідомлення про ймовірне блокування пунктів пропуску з боку польських перевізників. Наша позиція полягає в тому, що такі страйки та блокування шкодять всім: як українським, так і польським перевізникам".
Деталі: Мінвідновлення вже звернулося проханням провести обговорення до міністерства інфраструктури Польщі та директорату з питань мобільності Єврокомісії.
Він зазначив, що Україна вдячна польському народу за постійну підтримку в умовах повномасштабної війни та готова до діалогу, де рівноцінно будуть представлені інтереси перевізників обох країн.
Зустріч з Директоратом Єврокомісії (DG MOVE) запланована на 31 жовтня. Ключова мета – напрацювання спільних рішень, які допоможуть збільшити пропускну спроможність та забезпечити стабільну роботу кордону.
Передісторія:
- Польські перевізники пригрозили з листопада перекрити всі пункти пропуску з українською стороною через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.
- Раніше перевізники в Польщі обмежувались блокуванням одного пункту пропуску, а тепер планують перекрити усі наявні в’їзди з України.
- Польські перевізники вимагають: повернути українським перевізникам дозволи; посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ; неможливості реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС; окрему чергу в Є-черзі для авто на номерах ЄС; окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур; отримати доступ до системи "Шлях".