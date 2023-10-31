Загроза перекриття кордону: Україна ініціювала зустріч з ЄК та Польщею

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури через загрозу перекриття кордону збирається обговорити з Польщею та Єврокомісією виконання меморандумів про пропускну спроможність українсько-польських пунктів пропуску.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Мінвідновлення

Пряма мова заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергія Деркача: "Ми отримали повідомлення про ймовірне блокування пунктів пропуску з боку польських перевізників. Наша позиція полягає в тому, що такі страйки та блокування шкодять всім: як українським, так і польським перевізникам".

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Деталі: Мінвідновлення вже звернулося проханням провести обговорення до міністерства інфраструктури Польщі та директорату з питань мобільності Єврокомісії.

Він зазначив, що Україна вдячна польському народу за постійну підтримку в умовах повномасштабної війни та готова до діалогу, де рівноцінно будуть представлені інтереси перевізників обох країн.

Зустріч з Директоратом Єврокомісії (DG MOVE) запланована на 31 жовтня. Ключова мета – напрацювання спільних рішень, які допоможуть збільшити пропускну спроможність та забезпечити стабільну роботу кордону.

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