Угроза перекрытия границы: Украина инициировала встречу с ЕК и Польшей
Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры из-за угрозы перекрытия границы намерено обсудить с Польшей и Еврокомиссией выполнение меморандумов о пропускной способности украинско-польских пунктов пропуска.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на прессслужбу Минвосстановления
Прямая речь заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергея Деркача: "Мы получили уведомление о возможном блокировании пунктов пропуска со стороны польских перевозчиков. Наша позиция заключается в том, что такие забастовки и блокировки вредят всем: как украинским, так и польским перевозчикам".
Детали: Минвосстановление уже обратилось просьбой провести обсуждение в министерство инфраструктуры Польши и директорат по мобильности Еврокомиссии.
Он отметил, что Украина благодарна польскому народу за постоянную поддержку в условиях полномасштабной войны и готова к диалогу, где равноценно будут представлены интересы перевозчиков обеих стран.
Встреча с Директоратом Еврокомиссии (DG MOVE) запланирована на 31 октября. Ключевая цель – наработка совместных решений, которые помогут увеличить пропускную способность и обеспечить стабильную работу границы.
Предистория:
- Польские перевозчики пригрозили с ноября перекрыть все пункты пропуска с украинской стороной из-за чрезмерной конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.
- Ранее перевозчики в Польше ограничивались блокированием одного пункта пропуска, а теперь планируют перекрыть все имеющиеся въезды из Украины.
- Польские перевозчики требуют: вернуть разрешения для украинских перевозчиков; ужесточить для иностранных перевозчиков правила перевозок по ЕКМТ; невозможности регистрировать компании в Польше, если финансы компании находятся не на территории ЕС; отдельную очередь в Е-очереди для авто на номерах ЕС; отдельную очередь на всех границах для пустых фур; получить доступ к системе "Шлях".