Угроза перекрытия границы: Украина инициировала встречу с ЕК и Польшей

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры из-за угрозы перекрытия границы намерено обсудить с Польшей и Еврокомиссией выполнение меморандумов о пропускной способности украинско-польских пунктов пропуска.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на прессслужбу Минвосстановления

Прямая речь заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергея Деркача: "Мы получили уведомление о возможном блокировании пунктов пропуска со стороны польских перевозчиков. Наша позиция заключается в том, что такие забастовки и блокировки вредят всем: как украинским, так и польским перевозчикам".

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Детали: Минвосстановление уже обратилось просьбой провести обсуждение в министерство инфраструктуры Польши и директорат по мобильности Еврокомиссии.

Он отметил, что Украина благодарна польскому народу за постоянную поддержку в условиях полномасштабной войны и готова к диалогу, где равноценно будут представлены интересы перевозчиков обеих стран.

Встреча с Директоратом Еврокомиссии (DG MOVE) запланирована на 31 октября. Ключевая цель – наработка совместных решений, которые помогут увеличить пропускную способность и обеспечить стабильную работу границы.

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