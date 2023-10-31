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Угроза перекрытия границы: Украина инициировала встречу с ЕК и Польшей

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 31 октября 2023, 12:28
Угроза перекрытия границы: Украина инициировала встречу с ЕК и Польшей
Фото: Getty Images

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры из-за угрозы перекрытия границы намерено обсудить с Польшей и Еврокомиссией выполнение меморандумов о пропускной способности украинско-польских пунктов пропуска.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на прессслужбу Минвосстановления

Прямая речь заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергея Деркача: "Мы получили уведомление о возможном блокировании пунктов пропуска со стороны польских перевозчиков. Наша позиция заключается в том, что такие забастовки и блокировки вредят всем: как украинским, так и польским перевозчикам".

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Детали: Минвосстановление уже обратилось просьбой провести обсуждение в министерство инфраструктуры Польши и директорат по мобильности Еврокомиссии.

Он отметил, что Украина благодарна польскому народу за постоянную поддержку в условиях полномасштабной войны и готова к диалогу, где равноценно будут представлены интересы перевозчиков обеих стран.

Встреча с Директоратом Еврокомиссии (DG MOVE) запланирована на 31 октября. Ключевая цель – наработка совместных решений, которые помогут увеличить пропускную способность и обеспечить стабильную работу границы.

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Предистория:

  • Польские перевозчики пригрозили с ноября перекрыть все пункты пропуска с украинской стороной из-за чрезмерной конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.
  • Ранее перевозчики в Польше ограничивались блокированием одного пункта пропуска, а теперь планируют перекрыть все имеющиеся въезды из Украины.
  • Польские перевозчики требуют: вернуть разрешения для украинских перевозчиков; ужесточить для иностранных перевозчиков правила перевозок по ЕКМТ; невозможности регистрировать компании в Польше, если финансы компании находятся не на территории ЕС; отдельную очередь в Е-очереди для авто на номерах ЕС; отдельную очередь на всех границах для пустых фур; получить доступ к системе "Шлях".

Темы: ПольшаУкраинаграница
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