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Російській співачці Чичеріній оголосили підозру: погрожувала українцям Сибіром

Олена РощінаВівторок, 31 жовтня 2023, 12:30
Російській співачці Чичеріній оголосили підозру: погрожувала українцям Сибіром
Юлія Чичеріна звинувачується за низкою статей в Україні, ілюстрація СБУ

Служба безпеки України зібрала доказову базу на російську співачку Юлію Чичеріну, яка підтримала збройну агресію Росії й погрожувала захисникам України концтаборами в Сибіру.

Джерело: СБУ

Деталі: За даними слідства, напередодні 2023 року Чичеріна опублікувала на власному Ютуб-каналі відеозвернення, де закликала військових Сил оборони здаватися в російський полон. Крім того, у своєму виступі Чичеріна погрожувала українським захисникам ув’язненням до російських концтаборів у Сибіру.

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Потім це відео підхопили пропагандисти центральних інформресурсів Кремля, а також поширювали в Телеграм-каналах терористи "ЛНР" і "ДНР".

Після теракту агресора в Оленівці російська співачка приїхала до тимчасово окупованого селища і дала там концерт, під час якого закликала місцевих жителів вступати до лав російських загарбників. Таку агітацію вона супроводжувала гаслами, в яких виправдовувала окупацію частини України.

Мовно-лінгвістична експертиза, ініційована Службою безпеки України, підтвердила факти підривної діяльності Чичеріної на користь РФ.

ВІДЕО ДНЯ

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Чичеріній про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 1, ч. 2 ст. 332-2 (незаконне перетинання державного кордону України);
  • ст. 436 (пропаганда війни);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Крім того, в березні 2022 року співачка незаконно прибула до тимчасово окупованого Енергодара та зняла прапор із будівлі місцевої мерії. 

Тоді за цим та іншими фактами правоохоронці кваліфікували її злочинні дії за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 1 ст. 338 (наруга над державними символами).

Чичеріній в Україні загрожує довічне позбавлення волі.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо: Чичеріна ще на початку російської гібридної війни та окупації частини сходу України їздила на Донбас та обіймалася з проросійськими бойовиками.

Теми: СБУвійнаРосіякультура
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