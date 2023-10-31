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Российской певице Чичериной объявили подозрение: угрожала украинцам Сибирью

Елена РощинаВторник, 31 октября 2023, 12:30
Российской певице Чичериной объявили подозрение: угрожала украинцам Сибирью
Юлия Чичерина обвиняется по ряду статей в Украине, иллюстрация СБУ

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на российскую певицу Юлию Чичерину, которая поддержала вооруженную агрессию России и угрожала защитникам Украины концлагерями в Сибири.

Источник: СБУ

Детали: По данным следствия, накануне 2023 года Чичерина опубликовала на собственном Ютуб-канале видеообращение, где призвала военных Сил обороны сдаваться в российский плен. Кроме того, в своем выступлении Чичерина угрожала украинским защитникам заточением в российские концлагеря в Сибири.

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Затем это видео подхватили пропагандисты центральных информресурсов Кремля, а также распространяли в Телеграмм-каналах террористы "ЛНР" и "ДНР".

После теракта агрессора в Еленовке российская певица приехала во временно оккупированный поселок и дала там концерт, во время которого призвала местных жителей вступать в ряды российских захватчиков. Такую агитацию она сопровождала лозунгами, в которых оправдывала оккупацию части Украины.

Языково-лингвистическая экспертиза, инициированная Службой безопасности Украины, подтвердила факты подрывной деятельности Чичериной в пользу РФ.

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На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Чичериной о подозрении по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ч. 1, ч. 2 ст. 332-2 (незаконное пересечение государственной границы Украины);
  • ст. 436 (пропаганда войны);
  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Кроме того, в марте 2022 года певица незаконно прибыла во временно оккупированный Энергодар и сняла флаг со здания местной мэрии. 

Тогда по этому и другим фактам правоохранители квалифицировали ее преступные действия по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами).

Чичериной в Украине грозит пожизненное лишение свободы.

Расследование проводилось под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

Напомним: Чичерина еще в начале российской гибридной войны и оккупации части востока Украины ездила на Донбасс и обнималась с пророссийскими боевиками.

Темы: СБУвойнаРосcиякультура
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