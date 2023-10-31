Умєров: Зброї буде більше
Вівторок, 31 жовтня 2023, 12:44
Міністр оборони Рустем Умєров на зустрічі з міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним обговорив питання збільшення виробництва зброї для фронту та спрівпрацю з міжнародними партнерами.
Джерело: Умєров у Facebook
Деталі: Міністр запевняє, що озброєння буде більше.
Реклама:
Пряма мова: "З командою провели зустріч з міністром з питань стратегічних галузей промисловості України Олександром Камишіним і його командою.
Обговорили збільшення виробництва зброї для фронту і кооперацію із іноземними партнерами.
Зброї буде більше!".
ВІДЕО ДНЯ