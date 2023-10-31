Умєров: Зброї буде більше

Міністр оборони Рустем Умєров на зустрічі з міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним обговорив питання збільшення виробництва зброї для фронту та спрівпрацю з міжнародними партнерами.

Джерело: Умєров у Facebook

Деталі: Міністр запевняє, що озброєння буде більше.

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Пряма мова: "З командою провели зустріч з міністром з питань стратегічних галузей промисловості України Олександром Камишіним і його командою.

Обговорили збільшення виробництва зброї для фронту і кооперацію із іноземними партнерами.

Зброї буде більше!".