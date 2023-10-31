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Умеров: Оружия будет больше

Валентина РоманенкоВторник, 31 октября 2023, 12:44
Умеров: Оружия будет больше
фото из Facebook Умерова

Министр обороны Рустем Умеров на встрече с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным обсудил вопросы увеличения производства оружия для фронта и сотрудничества с международными партнерами.

Источник: Умеров в Facebook

Детали: Министр уверяет, что вооружения будет больше.

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Прямая речь: "С командой провели встречу с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александром Камышиным и его командой.

Обсудили увеличение производства оружия для фронта и кооперацию с иностранными партнерами.

Оружия будет больше!".

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Темы: МинобороныоружиеУмеров Рустем
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