Умеров: Оружия будет больше

Министр обороны Рустем Умеров на встрече с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным обсудил вопросы увеличения производства оружия для фронта и сотрудничества с международными партнерами.

Источник: Умеров в Facebook

Детали: Министр уверяет, что вооружения будет больше.

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Прямая речь: "С командой провели встречу с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александром Камышиным и его командой.

Обсудили увеличение производства оружия для фронта и кооперацию с иностранными партнерами.

Оружия будет больше!".