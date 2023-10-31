Умеров: Оружия будет больше
Вторник, 31 октября 2023, 12:44
Министр обороны Рустем Умеров на встрече с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным обсудил вопросы увеличения производства оружия для фронта и сотрудничества с международными партнерами.
Источник: Умеров в Facebook
Детали: Министр уверяет, что вооружения будет больше.
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Прямая речь: "С командой провели встречу с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александром Камышиным и его командой.
Обсудили увеличение производства оружия для фронта и кооперацию с иностранными партнерами.
Оружия будет больше!".
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